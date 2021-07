VIDEO - Si ferma Villar, rientro parziale in gruppo di Veretout. Col Siviglia turnover di Mou. Domani Shomurodov arriva a Roma, Xhaka si allontana

Rientra parzialmente ad allenarsi in gruppo Jordan Veretout, mentre si ferma Gonzalo Villar: lo spagnolo, nel ritiro portoghese della Roma, ha subìto un trauma distorsivo di 1° grado al ginocchio sinistro. Per domani, in amichevole contro il Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi, José Mourinho non rischia ulteriori infortuni: è previsto, infatti, un ampio turnover rispetto alla gara contro il Porto.

Sul fronte mercato si allontana Granit Xhaka: seguito ormai da tempo dai giallorossi, si parla per lui di una possibile proposta di rinnovo dell'Arsenal. In arrivo, invece, un rinforzo in attacco per lo Special One: domani Shomurodov sbarca nella capitale. E Spinazzola, ai box per infortunio, fissa le tappe del recupero: "Punto a rientrare a novembre".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - LO SPECIAL ONE TELEFONA A FLORENZI, MA L'AZZURRO NON SI AGGREGA AL GRUPPO

RITIRO ROMA: RITORNO PARZIALE IN GRUPPO DI VERETOUT. CONTATTO MOURINHO-FRIEDKIN ALLA FINE DELLA SEDUTA (FOTO E VIDEO)

FOTO E VIDEO - FOLIGNO RIACCOGLIE SPINAZZOLA: "MOURINHO È TOSTO, PUNTO A RIENTRARE A NOVEMBRE"

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: SI COMPLICA PER XHAKA, ARSENAL PRONTO A OFFRIRE IL RINNOVO

VILLAR: TRAUMA DISTORSIVO DI 1° GRADO AL GINOCCHIO SINISTRO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: DOMANI ALLE 9 SHOMURODOV SBARCA NELLA CAPITALE

RITIRO ROMA, MOURINHO NON RISCHIA: DOMANI COL SIVIGLIA PREVISTO AMPIO TURNOVER

IN THE BOX - FIGHT CLUB

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24