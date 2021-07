Ritiro Roma: squadra in viaggio per il campo d'allenamento. Selfie e autografi con i tifosi all'uscita dall'hotel (FOTO e VIDEO)

DA CARVOEIRO MATTEO DE ROSE - Altro giorno di lavoro in Portogallo, dove la Roma di Josè Mourinho è impegnata per questa seconda fase di preparazione alla stagione 2021/2022. Come di consueto, la squadra giallorossa scenderà in campo all'Estadio Municipal Bela Vista per la sessione d'allenamento quotidiana: domani un'altra amichevole, quella contro il Siviglia. LaRoma24.it seguirà i passi della squadra con vari aggiornamenti dall'Algarve.

LIVE

10.00 - Il pullman lascia l'hotel - sessione prevista per le 11 ora italiana - per raggiungere il campo d'allenamento. L'ultimo a salire a bordo è stato Ebrima Darboe, mentre il pullmino con lo staff tecnico alle 08.45 - 9.45 italiane - aveva già lasciato l'hotel: Mourinho e colleghi hanno infatti anticipato la squadra per preparare tutto l'occorrente per la seduta.

09.58 - La squadra raggiunge il pullman della Roma e, prima di salire a bordo, alcuni calciatori si intrattengono con i tifosi presenti per selfie e autografi di ordinanza

09.55 - Il pullman giallorosso è già pronto fuori il Tivoli Carvoeiro Algarve, in attesa di poter trasportare la squadra all'Estadio Municipal Bela Vista. Presente anche una decina di tifosi giallorossi, che attendono i loro beniamini all'uscita dell'hotel.