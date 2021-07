Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: stallo per Xhaka, Arsenal pronto a offrire il rinnovo. E i giallorossi pensano a Delaney

Con la trattativa per Granit Xhaka che sembra non volersi sbloccare, dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: secondo quanto riporta il tabloid, l'Arsenal sarebbe pronto ad offrire il rinnovo al centrocampista svizzero corteggiato dalla Roma. Le prestazioni del giocatore ad Euro2020 avrebbero infatti contribuito a far cambiare idea agli Stati Generali dei Gunners.

(thesun.co.uk)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE

All'indiscrezione di un possibile rinnovo per Xhaka con l'Arsenal, si aggiunge quella di una possibile alternativa che piace a Josè Mourinho. Stando alle indiscrezioni di Mike McGrath, i giallorossi potrebbero virare su Thomas Delaney, centrocampista danese classe '91 del Borussia Dortmund.