Villar: trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro (FOTO)

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Si avvicina l'inizio della stagione, e la fase di preparazione porta con sé anche le prime brutte notizie: secondo quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it, Gonzalo Villar ha subito un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro nel corso dell'allenamento andato in scena nella giornata di ieri, nel ritiro portoghese in Algrarve. La situazione del centrocampista spagnolo è emersa a seguito di alcuni test di controllo eseguiti in mattinata. Nello scatto seguente si può vedere il classe '98 nella hall del resort in cui alloggia la squadra, appena dopo la partenza del gruppo per l'Estadio Municipal Bela vista.

