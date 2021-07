MATTIOLI: "Shomurodov? Investimento che lascia perplessi" - PRUZZO: "Valutazione alta, ma ha un gran potenziale"

Con l'acquisto di Eldor Shomurodov che sembra ormai cosa fatta per la Roma, le chiacchiere dell'etere romano si concentrano sulle valutazioni sul giocatore uzbeko. "Ha grande potenziale", spiega Roberto Pruzzo. "Investimento che lascia un pochino perplessi", è invece il dubbio di Mario Mattioli.

"Ci si può lavorare", è invece l'opinione di Nando Orsi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Shomurodov è un giocatore che può occupare tutti gli spazi in avanti, hanno puntato su di lui proprio per questo. 26 anni non sono pochi e non è un goleador, la sua valutazione è abbastanza alta. Può essere una sorpresa e può giocare assieme a Dzeko. Avrà difficoltà e limiti ma ha anche un grande potenziale, mi incuriosisce molto. E cercherei di convincere Florenzi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Shomurudov fa più assist che gol ma ci si può lavorare. Il soprannome di ‘Messi dell’Uzbekistan’ mi pare esagerato. La Roma prende una buona alternativa ma non un titolare. La Roma con Schick ha imparato che spendere 40 milioni magari è troppo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Shomurodov? O arriva per fare il vice di Dzeko, altrimenti non ne ho idea… Ha 26 anni, ha già fatto vedere quello che vale, non ha un ruolo preciso e nel Genoa dava il meglio quando subentrava. E’ un investimento che lascia un pochino perplessi. Evidentemente Mourinho lo conosce bene (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io non capisco l’acquisto di Shomurodov. Potrebbe essere un’alternativa a Dzeko, ma la Roma ce l’ha, ed è Mayoral. Shomurodov non era titolare nel Genoa, quindi è una scommessa. Non lo so se l’ha visto Mourinho personalmente. A quelle cifre non mi sembra un profilo da Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è in fase embrionale, ma il centrocampista che ancora manca è quello che darà l'idea su come vedremo questa squadra. Villar? Deve accendersi sul fatto che per questa Roma può rappresentare un'alternativa tattica. Da 48 ore a questa parte la Roma è descritta come un circolo di malviventi: questo rischia di essere riduttivo e di diventare un luogo comune. La Roma non sarà solo questo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Io sono convinto che Shomurodov sia un ottimo acquisto, se calato nello scenario tattico di Mourinho, ovvero un attaccante schierato sulla corsia esterna. È vero che solo in parte è riuscito a mettersi in mostra, però 8 reti in 32 presenze sono un buon biglietto da visita. Credo che sia una indicazione significativa, così come per Xhaka, il quale credo che arriverà alla Roma (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)