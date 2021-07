Ritiro Roma, Mourinho non rischia: domani col Siviglia previsto ampio turnover

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Prosegue con il test contro il Siviglia il ritiro portoghese della Roma, seguito sul posto da LAROMA24.IT: domani i giallorossi affronteranno in amichevole la squadra spagnola dell'ex ds della Roma Monchi allo stadio Algarve di Faro con calcio d'inizio fissato alle 18.30 italiane (17.30 locali).

Nella seconda amichevole in terra portoghese, dopo la sfida col Porto terminata 1-1, è previsto un ampio turnover rispetto alla gara disputata contro la squadra di Conceição: la Roma lavora duramente svolgendo allenamenti molto intensi, soprattutto nella parte tattica, e José Mourinho non vuole rischiare infortuni. Lo Special One ha già perso Gonzalo Villar per un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro.

LR24