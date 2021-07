PORTO-ROMA 0-0: fine primo tempo (FOTO e VIDEO)

DA PARCHAL MATTEO DE ROSE - Si avvicina a grandi passi la sfida amichevole tra Porto e Roma, che andrà in scena questa sera all'Estadio Municipal Bela Vista alle 21 ore italiane. LaRoma24.it seguirà le tappe d'avvicinamento al match contro i portoghesi, primo in questa seconda fase di ritiro e quinto in assoluto dopo le partite contro Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen.

IL TABELLINO

PORTO: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Manafà; Otavio, Sergio Oliveira, Bruno Costa, Pepê; Toni Martinez, Taremi.

A disp.: Marchesin, Diogo Costa, Claudio Ramos, Meixedo, Cardoso, Diogo Leite, Marcano, Vitor Ferreira, Luis Diaz, Matheus, F. Conceiçao, Zaidu, Valente, Carraça, Gruijc, Fabio Vieira, Romario, Nanu, Fernando, Evanilson.

All.: Sergio Conceiçao.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp: Fuzato, Boer, Tripi, Ibañez, Kumbulla, Bove, Villar, Ciervo, Zalewski,Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: Rui Soares (POR). Assistenti: Rui Mendes e Gorjão. IV uomo: Liborio.

LA CRONACA DELLA PARTITA

45' - Ancora Porto in attacco, Otavio va via sulla destra e mette in mezzo per Toni Martinez, Rui Patricio respinge poi l'arbitro ferma il gioco per un fallo di Sergio Oliveira su Darboe

42' - La Roma rischia ancora e altro salvataggio provvidenziale di Rui Patricio. Punizione dalla destra, colpo di testa di Otavio respinto in tuffo dal portiere giallorosso, sulla respinta Pepe è murato da Calafiori e fallisce la ribattuta a rete.

33' - Il gioco riprende dopo i 2' di break.

31' - Cooling break per le due squadre.

28' - Il Porto si fa di nuovo pericoloso, conclusione da posizione centrale di Taremi e grande risposta di Rui Patricio che mette il pallone in corner

22' - Proteste accese di Sergio Conceiçao, che per due volte si è alzato dalla panchina e si è rivolto allo staff della Roma dopo un fallo subito da un suo giocatore.

20' - Chance per il Porto, Calafiori serve inavvertitamente Toni Marinez, scambio con Otavio che cerca in verticale Taremi sul quale è provvidenziale la diagonale di Mancini che intercetta la conclusione dell'avversario

13' - La Roma si riaffaccia in avanti, Calafiori per Mkhitaryan che scarica per Zaniolo, tentativo di uno-due non riuscito da parte del numero 22 e pallone che si spegne tra le braccia di Diogo Costa.

10' - Ancora Porto in attacco, spunto di Toni Martinez che va via in velocità a Mancini e cerca la porta, trovando sulla sua strada un reattivo Rui Patricio che blocca la sfera.

8' - La prima occasione da gol è dei lusitani, punizione rasoterra di Sergio Oliveira, Rui Patricio respinge ma non blocca e Calafiori rimedia in corner.

4' - Urla continue e richiami da parte di Rui Patricio ai compagni di squadra. Un bel segnale di leadership da parte del portiere giallorosso che pur essendo arrivato in squadra da pochi giorni sembra aver già imparato tutti i termini chiave.

4' - C'è la risposta del Porto, conclusione di Pepé respinta da Smalling.

3' - Prima iniziativa giallorossa a marca Zaniolo, progressione sulla destra con cross troppo alto per Mkhitaryan, recupera Pellegrini che cerca la porta spedendo il pallone ampiamente a lato.

1' - Inizia il match, il Porto gioca il primo pallone.





PREPARTITA

20.26 - Riconoscimento per Josè Mourinho, che riceve un omaggio da Jorge Nuno Pinto da Costa: il presidente del Porto consegna, come testimoniato dalle immagini apparse sui canali social dei Dragoes, una riproduzione in scala dell'Estadio Do Dragao, casa di Mourinho dal 2002 al 2004.

20.21 - Ufficiale anche l'11 titolare del Porto:

20.19 - Svelato l'11 di partenza della Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

19.20 - A poco più di un quarto d'ora dalla partenza dall'hotel (ora locale 18.20), la squadra è arrivata allo stadio.

19.11 - Una cinquantina di tifosi all'esterno dell'Estadio Municipal attendono i pullman del Porto e della Roma.

19.10 - Irrigatori in funzione sul prato dell'Estadio Municipal de Bela Vista, come testimoniato da un video postato sui canali social del Porto.

19.04 - La squadra lascia il Tivoli Carvoeiro per dirigersi allo stadio dove alle 21 scenderà in campo per affrontare il Porto. Prima di salire sul pullman, c'è tempo per Mister Mourinho di fermarsi a firmare qualche autografo, con un tifoso in particolare che non manca di manifestargli il proprio affetto: "Grazie mister, ti voglio bene!".