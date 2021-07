Betis-Roma: l'amichevole del 7 agosto farà parte dell'"Unbeatables Cup"

Il programma della prossima settimana vedrà la Roma nuovamente in campo ogni 3 giorni: oltre alla sfida di domani col Siviglia, la squadra di Mourinho affronterà il Belenenses mercoledì alle 12 e chiuderà la sua parentesi iberica con la sfida in Spagna al Betis Siviglia in programma sabato 7 agosto alle 22 allo stadio Villamarin.

Come fa sapere la Roma, la partita farà parte dell'"Unbeatables Cup", prendendo il nome dall'associazione che "che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa". Come si legge nella nota pubblicata sul sito romanista "la prima edizione vedrà coinvolte anche Fiorentina ed Espanyol, che si affronteranno all'Artemio Franchi alle ore 19:00, sempre del 7 agosto. La formula del torneo prevede due vincitrici, una per ogni amichevole".

(asroma.com)

