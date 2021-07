VIDEO - Foligno riaccoglie Spinazzola: il laterale si gode l'affetto della sua gente

Tempo di ritorno a casa per Leonardo Spinazzola, che dopo il grave infortunio rimediato all'europeo si gode l'affetto della sua gente. Il laterale della Roma è infatti tornato nella sua Foligno dove è stato accolto dai tifosi e dalle istituzioni locali. Il calciatore, come documentato da Il Romanista, è stato ricevuto dagli assessori per poi recarsi alla Corte di Palazzo Trinci, dove ha incontrato il pubblico.

