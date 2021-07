Trigoria: palestra, analisi video e partitella. Smalling: "Mourinho l'uomo perfetto per vincere". Mercato, ag. Pastore: "Monaco? È una possibilità"

Il giorno dopo la prima uscita ufficiale della Roma in vista della prossima stagione, vinta per 10-0 contro il Montecatini, la squadra agli ordini dello Special One si è radunata ancora una volta a Trigoria per proseguire con la preparazione. I giallorossi hanno svolto parte del lavoro in palestra, per spostarsi poi sul campo del Fulvio Bernardini per svolgere esercizi tattici e tecnici. Ritmi molto elevati quelli richiesti dal tecnico portoghese, che ha osservato con attenzione ogni passaggio dell'allenamento chiedendo spesso di velocizzare il gioco.

Nella giornata di oggi ha parlato inoltre Chris Smalling, che speso molte parole a favore del nuovo allenatore giallorosso José Mourinho: "E' stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio. Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sulla nostra relazione ai tempi dello United. Dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo insieme e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere quindi un allenatore che ti conosce è un bene, un tecnico tra l'altro di successo e determinato nel vincere trofei a tutti i costi. So quanto sarebbe importante portare un trofeo in questo club, la storia di Jose mostra che la Roma ha scelto l'uomo perfetto per farlo".

