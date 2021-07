FERRAJOLO: "Arriveranno 3-4 giocatori" - FOCOLARI: "Xhaka non va bene in un centrocampo a 2"

All'indomani della prima amichevole stagionale della nuova Roma di José Mourinho, nell'etere romano si discute della scelta del club giallorosso di non trasmettere in diretta le prime uscite stagionali: "Questo modo di fare non sta né in cielo né in terra, soprattutto perché viene danneggiato il tifoso. L'arrivo di Mourinho ha creato grande attesa, e questa strategia 'non-comunicativa' è assolutamente controproducente", il pensiero di Xavier Jacobelli.

Antonio Felici, invece, parla dell'apporto che può dare il portoghese: "Credo che 10-15 punti te li possa portare, il resto deve portartelo il mercato".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho è partito da due coppie difensive: Mancini-Kumbulla e poi Smalling-Ibanez. Se l'inglese starà bene sicuramente il tecnico giallorosso farà una sintesi con Mancini e Smalling dall'inizio (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Xhaka dovrebbe arrivare a breve, la Roma ha aumentato o dovrebbe aumentare l'offerta all'Arsenal. Poi manca il terzino sinistro e bisogna capire cosa fare con Dzeko (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Xhaka non va bene in un centrocampo a 2, è lento e la spalla ideale non è Veretout. Lo svizzero a 3 con Veretout e Cristante ai lati sì che è un centrocampo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

C'è un lavoro profondo da fare nella Roma. Rui Patricio è stato pagato un occhio della testa, esagerato (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma non può nascondersi. Non può pensare di vincere lo scudetto, ma deve fare una stagione nettamente superiore all'ultima. Tutti siamo convinti che Mourinho sia arrivato per questo e che abbia avuto certe garanzie per venire qui. Penso che 3-4 giocatori arriveranno (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma-Montecatini? Si dovrebbe prestare un occhio abbastanza attento ai rapporti delle società con la stampa. I media svolgono ancora un ruolo importante per i tifosi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Da un lato le società di calcio vivono di comunicazione, dall'altro si chiudono al mondo esterno. Questo modo di fare non sta né in cielo né in terra, soprattutto perché viene danneggiato il tifoso. L'arrivo di Mourinho ha creato grande attesa, e questa strategia 'non-comunicativa' è assolutamente controproducente (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Amichevoli della Roma a porte chiuse? E poi dicono che vogliono riportare i tifosi negli stadi... Cominciassero a riportarli al campo di allenamento (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Va considerato l'interesse dei tifosi. Chiudere le amichevoli ai giornalisti impedisce che ciò che succede venga raccontato alla gente. Oggi i tifosi della Roma non sanno come è andata la partita. Il danno non è al giornalista, ma al tifoso che vorrebbe sapere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non so cosa si voglia nascondere precludendo ai tifosi di assistere alle prime amichevoli della Roma. Credo sia solo un modo come un altro di creare un po' di tensione e di attenzione attorno alla squadra. Più che altro è una moda, in una situazione in cui il tifo avrebbe anche bisogno di vedere la propria squadra. 4-2-3-1? Qualcuno in mezzo al campo rischia di rimanere fuori. Secondo me Cristante è un calciatore che a Mourinho piace (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Vedere Gianluca Mancini con quella 'tigna' e la fascia al braccio mi emoziona (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Infortuni? Ogni anno si parla di cambiamenti, di arrivo di specialisti. La verità è che negli ultimi anni la situazione è stata imbarazzante. Mourinho? Credo che 10-15 punti te li possa portare, il resto deve portarlo il mercato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport Sport 101.5, Te la do io Tokyo)