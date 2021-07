SMALLING: "Mourinho l'uomo perfetto per vincere, dobbiamo lavorare tutti insieme"

BBC SPORTS - Torna a parlare Chris Smalling. Il difensore, nell'intervista rilasciata all'emittente britannica, ha parlato della Roma, di Josè Mourinho e della sconfitta della Nazionale Inglese ad Euro 2020:

Su Mourinho...

"E' stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio. Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sulla nostra relazione ai tempi dello United. Dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo insieme e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere quindi un allenatore che ti conosce è un bene, un tecnico tra l'altro di successo e determinato nel vincere trofei a tutti i costi. So quanto sarebbe importante portare un trofeo in questo club, la storia di Jose mostra che la Roma ha scelto l'uomo perfetto per farlo".

Su Euro 2020 dopo la sconfitta dell'Inghilterra

"Sapevo che avrei dovuto affrontare questa cosa. Sono stati tutti abbastanza rispettosi nei miei confronti dopo la sconfitta. Spinazzola è entrato sulle stampelle e mi ha confortato. Per fortuna ha tenuto la sua medaglia lontano.

Sulla continuità...

“Per larga parte delle ultime due stagioni, sono stato continuo. Ora bisogna avere la mentalità di riuscire a superare i momenti difficili, e forse non creiamo abbastanza occasioni per farlo, dobbiamo essere uniti. Dobbiamo trovare continuità. Speriamo che con José e il suo staff riusciremo a farlo. C’è una bella sensazione. Le fondamenta ci sono, bisogna lavorare tutti insieme”.