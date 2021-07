Calciomercato Roma: lo United chiude al prestito di Alex Telles

Tra i nomi circolati in orbita Roma per sostituire Leonaordo Spinazzola, è uscito anche quello di Alex Telles, in forza al Manchester United. I giallorossi avrebbero portato avanti l'operazione solo in prestito, ma come scrive su twitter il giornalista di Sky Fabrizio Romano, il club inglese non intende lasciar partire il terzino brasiliano a titolo temporaneo.





Manchester United have no intention to accept any loan bid for Alex Telles as of today. There’s no agreement with AS Roma on a potential loan deal. ??? #MUFC #ManUtd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021