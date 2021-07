Nuovo corteggiatore per Lorenzo Pellegrini: si tratta del Tottenham che, secondo quanto riportano le cronache d'Oltremanica, starebbe pensando al numero 7 giallorosso per rimpiazzare l'eventuale partenza di Harry Winks. Sul cartellino del giocatore della Roma pende una clausola rescissoria di 30 milioni ma, prima di pensare al rinnovo di contratto per rimuoverla, Tiago Pinto si concentra sul mercato in uscita.

