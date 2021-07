Pinto alza l'offerta per Xhaka e punta Vina come vice Spina

L'arrivo di Mourinho non cambia le strategie della Roma: cedere per acquistare, ed è proprio in quest'ottica che saranno importanti le prossime cessioni. Justin Kluivert apre al Nizza, che offre un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Robin Olsen è invece nelle mire del Lille, che deve sostituire Maignan, acquistato dal Milan. Due affari che potrebbero essere decisivi nella fumata bianca per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero ha da tempo detto 'sì' alla destinazione giallorossa, per cui è disposto anche a rinunciare ai premi: pronto un quadriennale da 2.5 milioni a stagione.

Tiago Pinto è pronto ad alzare l'offerta da 15 milioni presentata tempo fa, aggiungendo bonus facilmente raggiungibili, per vincere la resistenza dell'Arsenal. Capitolo terzino sinistro: il general manager ha sondato il terreno per Matias Vina, uruguaiano classe '97 del Palmeiras. Può giocare anche da centrale. L'alternativa è Marc Cucurella del Getafe, clausola rescissoria da 18 milioni.

Inserito nella lista dei convocati per il ritiro in Portogallo Alessandro Florenzi - ieri l'addio social al Psg -: il laterale avrebbe però qualche dubbio sulla propria permanenza.

(Il Messaggero)