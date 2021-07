Ritiro Roma: palestra, analisi video, torello e partitella a metà campo. Veretout in gruppo, Calafiori out. Mourinho incita: "Gioca veloce"

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - All'indomani della prima uscita stagionale della Roma di José Mourinho, 10-0 in amichevole col Montecatini, la squadra torna in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per continuare la preparazione in vista dell'avvio della stagione. Domenica ad attendere i giallorossi, tra le mura del centro sportivo giallorosso, c'è un nuovo test contro la Ternana. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'allenamento odierno.

LIVE

18.34 - Si conclude così l'allenamento della Roma, che ha svolto mezz'ora di lavoro in palestra e un'ora di lavoro in mezzo al campo ad altissima intensità.

18.31 - Termina la partitella sette contro sette disputata a ritmi intensissimi.

18.29 - Mourinho segue con attenzione il movimento soprattutto dei mediani, incitandoli e complimentandosi con loro quando dopo aver scaricato la sfera si allargano e coprono così l'avanzata dei terzini.

18.22 - Al termine dell'esercizio i tre jolly della partitella, Carles Perez, El Shaarawy e Villar, hanno preso il posto di Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan nell'esercizio di attacco alla porta. Questi ultimi invece hanno preso parte alla partitella come jolly.

18.21 - Sull'altra metà campo intanto Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan stanno svolgendo esercizi offensivi per attaccare la porta.

18.17 - Inizia adesso una partitella sette contro sette giocata in metà campo, a cui prendono parte anche tre giocatori, Carles Perez, El Shaarawy e Villar, che si muovono come jolly. Le due squadre si schierano in un 4-2-1 e si dividono in gialli, con Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi, Darboe, Veretout, Ciervo, e rossi, con Feratovic, Ibanez, Kmbulla, Reynolds, Diawara, Bove e Dzeko.

18.12 - Al termine dell'esercizio sono le coppie con fratino rosso ad essersi aggiudicati la vittoria.

18.04 - Inizia un esercizio di conclusioni a rete, con due giocatori che scattano senza palla partendo da metà campo con un giocatore dalla fascia che crossa al centro. Una volta concluso a rete i due calciatori che non hanno segnato devono tornare rapidamente a metà campo. Per simulare i difensori sono posizionate delle sagome in area di rigore. Il gruppo è diviso tra giocatori con il fratino arancione, per cui crossano Veretout e Feratovic, e fratino rosso, per cui crossano Ciervo ed El Shaarawy. Le coppie con fratini arancioni sono Dzeko-Mkhitaryan, Bove-Mancini, Zaniolo-Diawara, Karsdorp-Smalling, mentre le coppie con fratino rosso sono Ibanez-Darboe, Villar-Perez, Reynold-Kumbulla, Tripi-Ciervo.

17.57 - Ora breve pausa per dissetarsi. Nel frattempo Anche Jordan Veretout si unisce al gruppo.

17.50 - Squadra divisa in 3 gruppi da 5 giocatori e uno da 4 per svolgere il torello ad altissima intensità. Mourinho incita i giallorossi: "Gioca, gioca veloce". Quando il giocatore in mezzo al torello recupera palla, deve poi correndo cambiare gruppo. Immediato il richiamo dello Special One se un giocatore, cambiando gruppo, diminuisce il ritmo.

17.45 - Discorso di Mourinho alla squadra prima di analizzare sul maxischermo la posizione dei due mediani durante l'amichevole di ieri. A seguire la squadra inizia il riscaldamento atletico effettuando degli scatti tra i paletti sistemati in campo.

17.35 - Entrano in campo Mourinho e il resto del suo staff. Sul maxischermo è pronto un video sulla "posizione dei due mediani". Anche la squadra entra in campo, compresi i calciatori che non hanno giocato ieri. Out Calafiori, mentre Veretout svolge individualmente il riscaldamento sul campo.

17.30 - Ora lavoro addominale per i portieri. L'allenamento prosegue con un esercizio di skip alto e presa al petto.

17.20 - Entrano in campo i quattro portieri (Fuzato, Boer, Cardinali e Mastrantonio) e iniziano il riscaldamento. A seguire allenamento sui passaggi rasoterra di prima ravvicinati con il preparatore dei portieri, Nuno Santos, che chiede intensità e dice: "Il portiere ha bisogno di un buon passaggio".

17.00 - Al via la seduta: squadra in palestra.

16.45 - Mourinho e il suo vice, João Sacramento, osservano e studiano al maxischermo, installato sul campo, alcuni movimenti dell'amichevole disputata ieri pomeriggio.

16.40 - La seduta, prevista per le 17.00, si svolgerà sul "Campo Testaccio". Mourinho e lo staff giallorosso preparano l'allenamento sistemando sul terreno sagome, palloni e conetti. Nella metà sinistra del campo ci sono una porta grande e una da calciotto all'altezza del centrocampo. Tra di esse sono posizionati 4 gonfiabili e 5 manichini a simulare gli avversari. Nella metà destra, invece, al posto dei manichini sono disposti i cinesini.