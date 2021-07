Test fisici a Trigoria, Spinazzola torna a Roma e incontra Mourinho. Sondaggio per Emerson Palmieri

Al via tamponi e test fisici per i giallorossi a Trigoria in vista dell'inizio della stagione: nel centro sportivo oggi si è rivisto anche Leonardo Spinazzola, che è tornato a Roma dopo l'operazione al tendine d'Achille ed ha incontrato José Mourinho. Nel frattempo prosegue la ricerca della Roma del sostituto del terzino: da segnalare un sondaggio per Emerson Palmieri, che ha già vestito la maglia giallorossa. È destinato all'addio, invece, Pau Lopez, oggi a Marsiglia per le visite mediche con l'OM.

Infine, i terreni di Tor di Valle e il relativo progetto per lo stadio passano da Eurnova alla Cpi di Vitek. Il presidente giallorosso Dan Fredkin, invece, entra nel Cda dell'Eca.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - DAN FRIEDKIN ENTRA NEL CDA DELL'ECA MA CERCA UN PARTNER E L'OK ALLO STADIO

ROMA, RETROSCENA MAIN SPONSOR: SALTATI CAUSA COVID I PREACCORDI CON COCA-COLA E UBER

PAU LOPEZ: LO SPAGNOLO A MARSIGLIA PER LE VISITE MEDICHE (FOTO)

TRIGORIA: TAMPONI E TEST FISICI. PRESENTE ANCHE SPINAZZOLA - IL TERZINO INCONTRA MOURINHO

FOTO - ECCO IL KIT NEW BALANCE PER STAFF E SQUADRA

TOR DI VALLE: FIRMATO L'ACCORDO TRA EURNOVA E VITEK. TERRENI E PROGETTO STADIO PASSANO DI MANO

CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTO CON L'AGENTE DI EMERSON PALMIERI: IL CHELSEA CHIEDE 20 MILIONI

INSTAGRAM: MOURINHO IN VESPA A TRIGORIA (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24