Instagram: Mourinho in vespa a Trigoria (FOTO e VIDEO)

Oggi e domani i test fisici per i giocatori, giovedì la presentazione di José Mourinho e, nel pomeriggio, il primo allenamento diretto dal portoghese: questo il programma stilato dalla Roma in questa prima settimana di ripresa dei lavori a Trigoria. Intanto, lo Special One condivide su Instagram un video che lo ritrae all'interno del centro sportivo mentre...guida una Vespa bianca, come nel murale realizzato a Testaccio in suo onore.