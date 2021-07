Trigoria, primo incontro tra Mourinho e Spinazzola: il colloquio tra i due (VIDEO)

Dopo il rientro in Italia a seguito dell'operazione al tendine d'Achille eseguita in Finlandia, Leonardo Spinazzola ha fatto subito visita a Trigoria, dove ha incontrato per la prima volta José Mourinho. Il tecnico portogese ha voluto parlare con il terzino per rincuorarlo e caricarlo in vista della riabilitazione.

? #Spinazzola è arrivato a Trigoria dopo il viaggio in Finlandia: #Mourinho lo ha aspettato nel piazzale del centro sportivo per salutarlo e rincuorarlo. ? ➡️ https://t.co/WfKkfV0KaY#ASRoma #Trigoria pic.twitter.com/3clmp7oHTG — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 6, 2021