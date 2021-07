Ciampino: Spinazzola rientra in Italia dopo l'intervento in Finlandia (FOTO E VIDEO)

Dopo l'intervento al tendine d'Achille eseguito in Finlandia dal professor Lempainen, Leonardo Spinazzola, accompagnato dalla moglie Miriam e dal dott. Manara, ha fatto ritorno in Italia nel primo pomeriggio di oggi. Il terzino ha anche rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti: "Un messaggio per i miei compagni della Nazionale? No, già gliel’ho mandato in privato". Ora lo attenderà la lunga fase riabilitativa.

✈️ Leonardo #Spinazzola è tornato a Roma dopo l’intervento al tendine d’Achille effettuato in Finlandia. Adesso qualche giorno di riposo, poi comincerà la riabilitazione a Trigoria. Stop di 6-7 mesi. ?? ➡️ https://t.co/bSyyWABdMG#ASRoma #Ita @CorSport pic.twitter.com/69zmeB5nRT — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 6, 2021