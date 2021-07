Pau Lopez: lo spagnolo è a Marsiglia per le visite mediche (VIDEO)

Questa mattina, grazie a un volo privato decollato alle 8 da Ciampino, Pau Lopez è sbarcato in Francia, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e, se tutto seguirà le migliori previsioni, firmerà il contratto che lo legherà al Marsiglia per la prossima stagione. Il portiere spagnolo, dopo due stagioni alla Roma, passerà all'OM in prestito, per 500mila euro, con obbligo di riscatto a 12 milioni al raggiungimento delle 20 presenze oltre una parte di bonus di massimo 1 milione.