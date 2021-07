FOCOLARI: "Con Mourinho ci divertiremo" - FELICI: "Vedremo una squadra avvelenata e determinata"

In attesa dell'inizio dei lavori, fissati per giovedì pomeriggio, nell'etere romano si analizza la figura di Josè Mourinho, che sempre nella giornata di giovedì verrà presentato ufficialmente: "Credo che ci divertiremo con Mourinho, innanzitutto in conferenza stampa", il pensiero di Furio Focolari.

Antonio Felici, invece, ci concentra sui suoi principi guida: "Mourinho ti fa vedere una squadra avvelenata e determinata, è la base del suo modo di lavorare. Se la Roma dovesse prendere Xhaka, la Roma deve giocare a 3 in mezzo al campo."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mi aspetto una Roma scaraventata contro i poteri del nord. Ma gli dovranno dare un organico all’altezza (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La certezza che lui abbia la stessa voglia dei tempi dell’Inter non ce l’ho, in Inghilterra l’ho visto spento ultimamente. Al Tottenham mi è sembrata un’altra persona e se perde quello, perde molto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se motivato, credo che Dzeko possa fare ancora la differenza in Serie A. Ma deve essere motivato (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta cercando di cedere alcuni giocatori in tutti modi, come Pastore, Coric, Nzonzi, Bianda, Santon. Alcuni di questi stanno rifiutando alcune destinazioni. La Roma deve dare un segnale in tal senso, Mourinho non vuole giocatori che non servono (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

