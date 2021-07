Prosegue il lavoro di Tiago Pinto alla ricerca di un terzino sinistro in grado di sostituire Spinazzola. Come scrive anche Alfredo Pedullà, trova conferme il nome di Emerson Palmieri. La Roma avrebbe anche fatto un sondaggio approfondito con il suo agente, Pini Zahavi. Resta comunque alta la richiesta del Chelsea, che per lasciar partire l'italo-brasiliano chiede 20 milioni di euro. In corsa anche Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach, apprezzato da Mourinho,

(alfredopedullà.com)

