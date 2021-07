Domani il test con la Ternana, Cristante: «Euforia Mou, voglio vincere con la Roma». Telles chiude la porta, ufficiale Pau Lopez al Marsiglia

Sarà un test a porte chiuse, come quello con i dilettanti del Montecatini, ma l'attesa per la Roma di Mourinho resta spasmodica. Ci sarà ancora da attendere per vedere i giallorossi all'opera sotto lo sguardo dello Special One. Da domani però il livello sale e a Trigoria arriva la Ternana neopromossa in B. L'entusiasmo per l'arrivo nella Capitale di Mourinho è ben descritto dalle parole di Bryan Cristante, reduce dal successo nell'Europeo con la nazionale italiana.

Sul mercato ci si concentra sulle uscite: ufficiale il passaggio di Pau Lopez al Marsiglia, potrebbero seguirlo presto in Francia anche Kluivert (Nizza) e Olsen (Lille). In entrata calano le quotazioni di Alex Telles, che intende restare al Manchester United.

