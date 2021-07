Calcio a 8, Totti perde la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Decisivo l'errore del dieci dal dischetto (FOTO e VIDEO)

La Lazio si aggiudica la finale della Coppa Italia del campionato di Calcio a 8 battendo in finale la Totti Sporting Club. Serata da dimenticare per lo storico ex capitano giallorosso, che vede la sua squadra farsi rimontare in due occasioni il vantaggio e cedere il titolo agli avversari dopo la lotteria dei rigori. A sbagliare e regalare la vittoria finale alla Lazio, che si è aggiudicato lo scorso 14 luglio il campionato e a settembre la Supercoppa, è proprio Francesco Totti, che dagli undici metri non inquadra lo specchio della porta e calcia la palla a lato.

