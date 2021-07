Piazzati Olsen e Kluivert. Tocca a Diawara

IL TEMPO (E. ZOTTI) - I giorni di Tiago Pinto. Se sui campi di Trigoria Mourinho sta gettando le basi per una Roma «Special», negli uffici del Fulvio Bernardini il general manager continua a lavorare alle cessioni per cercare di sbloccare le operazioni in entrata. Dopo aver piazzato Pau Lopez e Under al Marsiglia, dalla Ligue 1 potrebbe arrivare un'altra doppia svolta per il mercato giallorosso: le trattative con Nizza e Lille per piazzare Kluivert e Olsen procedono spedite.

Per lo svedese si lavora ad una cessione a titolo definitivo - soluzione preferita dall'entourage del giocatore - e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Lille per cercare di arrivare alla fumata bianca. Anche Kluivert ha superato le remore legate ad un eventuale trasferimento in Francia, ma nel suo caso si tratterebbe di una cessione in prestito e bisogna ancora trovare un accordo con il Nizza sulle condizioni del riscatto: i transalpini preferirebbero il semplice diritto mentre la Roma spinge per l'obbligo legato ad un certo numero di presenze. Si cerca una sistemazione anche per Diawara, ma il giocatore ha già rifiutato il Wolverhampton e attualmente non sembra intenzionato a lasciare Trigoria.

Vendere Kluivert e Olsen consentirebbe ai giallorossi di lavorare agli acquisti. Xhaka è in costante contatto con Mourinho e aspetta soltanto una chiamata dal suo entourage per fare le valigie e volare nella Capitale, ma l'intesa con Arsenal però non è ancora arrivata. I Gunners aspettano sempre un rilancio rispetto all'offerta da 15 milioni presentata dalla Roma, che potrebbe accontentare gli inglesi aggiungendo un paio di milioni più bonus una volta piazzati i colpi in uscita. Nel frattempo proseguono i casting per un terzino sinistro: Vina è uno dei nomi sul tavolo - insieme ad Alioski - ma la società continua a scandagliare il mercato.