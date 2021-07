Bonus, premi e telefonate. Granit pressa la Roma

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa e regalare a Mourinho i migliori giocatori per la prossima stagione. Oltre a Tiago Pinto però c'è anche Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, a lavorare per sbarcare a Roma. Il giocatori infatti vuole vestire la maglia giallorossa a tutti i costi e dopo aver trovato l'accordo con la Roma ha parlato con i Gunners per velocizzare la trattativa. Tiago Pinto ha offerto 15 più bonus, mentre gli iglesi chiedono 20 milioni. Xhaka ha chiesto di rinunciare ad alcuni bonus maturati nella passata stagione, rivedendo anche cifre con la Roma, per sbloccare la trattativa e sbarcare nella Capitale. La speranza per i giallorossi è quella di cedere sul mercato in uscita, vedi Olsen, Kluivert e Pastore, per trovare la liquidità per l'affondo finale.

(gasport)