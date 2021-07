VIDEO - Ritiro Roma: allenamento a Trigoria prima del test con la Ternana. In gruppo Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Veretout

A Trigoria la preparazione della Roma alla prossima stagione prosegue senza soste. La squadra giallorossa si è allenata questa mattina al Fulvio Bernardini agli ordini di Josè Mourinho, alla vigilia della seconda amichevole del precampionato che vedrà i giallorossi opposti alla Ternana, neopromossa in Serie B (sarà un test 'a porte chiuse' come quello con il Montecatini). La seduta di oggi è stata caratterizzata da lavoro atletico e torello ad alta intesità. Da segnalare il ritorno in gruppo di Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, che avevano saltato la prima amichevole.