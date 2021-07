Calciomercato Roma, tutto fatto per Olsen al Lille: operazione da 5 milioni

La Roma si prepara a salutare un altro esubero. Come scrive su twitter il giornalista Nicolò Schira, infatti, è tutto fatto con il Lille per la cessione di Robin Olsen. Il club giallorosso incasserà circa 5 milioni di euro. Il portiere, invece, è pronto a firmare con i campioni di Francia un contratto fino al 2024.





Robin #Olsen is almost done to #Lille from #ASRoma for €5M: the swedish goalkeeper is in talks to reach an agreement with the french club for a contract until 2024. #transfers #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2021