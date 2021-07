Calciomercato Roma, passi avanti per Kluivert al Nizza: i giallorossi spingono per un prestito con obbligo di riscatto

Salutati Under e Pau Lopez, la Roma si appresta a lasciar partire anche Justin Kluivert. L'olandese è vicino alla firma con il Nizza: sarà prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Come fa sapere su twitter Nicolò Schira, però, la Roma vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.





