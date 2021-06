VIDEO - Rui Patricio si avvicina, si tratta sui bonus per Xhaka. Parole al miele Totti-Mourinho

Mentre Rui Patricio sembra sempre più avvicinarsi a vestire la maglia della Roma, il club giallorosso tratta con l'Arsenal sui bonus per Granit Xhaka. Tra l'attesa per la presentazione di Mourinho (in scena tra il 4 e il 6 luglio, secondo indiscrezioni dall'Inghilterra) e i nuovi profili in ottica mercato (oggi si è parlato di Neto), anche Francesco Totti ha commentato l'arrivo del tecnico portoghese: "Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui". Non si è fatta attendere la replica dello Special One: "Sarebbe stato un piacere".

MOURINHO, DALL'INGHILTERRA: PRESENTAZIONE TRA IL 4 E IL 6 LUGLIO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PER LA PORTA SPUNTA ANCHE NETO

TOTTI: "MOURINHO? ABBIAMO PRESO IL PIÙ FORTE AL MONDO. MI SAREBBE PIACIUTO ESSERE ALLENATO DA LUI"

UEFA: RIMOSSA LA REGOLA DEI GOL IN TRASFERTA

CALCIOMERCATO ROMA, SI TRATTA SUI BONUS PER XHAKA: BALLANO 3 MILIONI CON L'ARSENAL

CALCIOMERCATO ROMA, RUI PATRICIO AD UN PASSO: 6 MILIONI PIÙ BONUS AI WOLVES

INSTAGRAM, MOURINHO A TOTTI: "ALLENARTI SAREBBE STATO UN PIACERE" (FOTO)

IN THE BOX - SEGUENDO DZEKO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

