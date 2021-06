Calciomercato Roma, si tratta sui bonus per Xhaka: con l'Arsenal ballano circa 3 milioni di euro

Che Granit Xhaka sia intenzionato a sposare la causa della Roma non è più un segreto. Il nodo resta l'accordo tra i giallorossi e l'Arsenal. Secondo quanto riferisce il portale specializzato i due club starebbero lavorando sui bonus dell'operazione. La base fissa sarebbe infatti di 15 milioni di euro, ma i due club stanno cercando di venirsi incontro su quella variabile: per quanto riguarda le future prestazioni individuali del centrocampista si tratta sulla cifra di un milione di euro al raggiungimento delle 30 presenze in maglia giallorossa - cifra che potrebbe modificarsi al variare del tetto delle presenze stesse -.

C'è poi la questione legata al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Roma, che potrebbero aggiungere alla cifra complessiva per il trasferimento altri 2 milioni di bonus.

(calciomercato.com)

