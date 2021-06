AGRESTI: "Questo Olsen non farebbe comodo alla Roma?" - FELICI: "Se Xhaka è il fiore all'occhiello del mercato c'è un problema"

Mentre il clacio giocato resta quello delle Nazionali che stanno prendendo parte all'Europeo di calcio, la Roma continua a lavorare sul mercato. È proprio questo il tema di dibattito di questi giorni, visto che i giallorossi devono individuare giocatori chiave in precise zone del campo. In particolare si lavora sul reparto offensivo, come sottolinea anche Francesco Di Giovambattista: "Anche se il reparto offensivo è folto, l'interessamento per Kostic dimostra che Mourinho vuole altre caratteristiche per l'attacco della Roma". Tra i nuovi nomi accostati al club giallorosso da giorni c'è anche quello di Kostic, che potrebbe rientrare tra i profili valutati per migliorare la realizzazione in vista del prossimo anno. "Kostic? Può essere un alternativa a Mkhitaryan, sperando che Zaniolo possa recuperare totalmente. Alla Roma serve un giocatore da 10-15 gol" come sottolinea Roberto Pruzzo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Anche se il reparto offensivo è folto, l'interessamento per Kostic dimostra che Mourinho vuole altre caratteristiche per l'attacco della Roma (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 105.5, Mattino - Sport e News)

Io sarei soddisfatto dell’arrivo di Xhaka. Non è un diamante del mercato, ma alla Roma manca il carattere e la cattiveria e da quello che ho visto lui mi fa stare tranquillo da quel punto di vista. Poi però è vero pure che a centrocampo serve almeno un altro acquisto. Mourinho ci fa stare sereni, ci dà garanzie per la prossima stagione, ma io non credo che lui sia venuto a Roma per allenare una rosa senza grandi giocatori (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Kostic? Può essere un alternativa a Mkhitaryan, sperando che Zaniolo possa recuperare totalmente. Alla Roma serve un giocatore da 10-15 gol. Rui Patricio? Non è un fenomeno, ma sicuramente con lui vai sul sicuro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 105.5, Mattino - Sport e News)

Rui Patricio sta facendo molto bene in Nazionale. A me sembra un portiere solido, che sa fare bene un po’ tutto. Poi ha sempre reso con continuità a certi livelli, ha giocato per anni titolare in Portogallo e poi in Premier League (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ma Olsen visto all'Europeo non farebbe comodo alla Roma? Il club giallorosso ha praticamente in mano Rui Patricio, il club sta riflettendo se spendere 10 milioni per un portiere di quell'età ma molto probabilmente arriverà. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 105.5, Mattino - Sport e News)

L’operazione Xhaka è un’operazione che farei, è un buon giocatore. Però se lui è la punta di diamante del mercato allora forse c’è un problema. Se guardiamo le sue caratteristiche vediamo un playmaker, che distribuisce il pallone e lo va a recuperare. Per cui se prendi lui io non vedo margini per prendere un regista vero. Mi preoccupa il fatto che lo svizzero non sembra trasmettere grandi intuizioni in mezzo al campo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)