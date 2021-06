UEFA, svolta per le competizioni europee: rimossa la regola dei gol in trasferta. Ceferin: "Era contraria il suo scopo originario"

"La regola dei gol in trasferta verrà rimossa da tutte le competizioni Uefa per club, a partire stagione 2021/22. Gli incontri in cui le due squadre segnano lo stesso numero di gol nei due tempi avranno quindi dei tempi supplementari di 15 minuti e, qualora necessario, calci di rigore": con questa nota l'UEFA annuncia la svolta epocale per le competizioni europee. Dalla prossima stagione i gol segnati in trasferta nelle fasi ad eliminazione diretta non varranno più doppio in caso di pareggio nel risultato complessivo.

A commento della decisione, le parole di Aleksander Ceferin: "La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni UEFA da quando è stata introdotta nel 1965. Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri UEFA negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l'abolizione della regola".

Ceferin ha aggiunto: "L'impatto della regola ora va contro il suo scopo originale in quanto, di fatto, ora dissuade le squadre di casa – specialmente nell'andata – dall'attaccare, perché temono di subire un gol che darebbe agli avversari un vantaggio cruciale . Si critica anche l'ingiustizia, soprattutto nei tempi supplementari, di obbligare la squadra di casa a segnare due volte quando la squadra in trasferta ha segnato".

(uefa.com)

