Nuove indiscrezioni sulla presentazione di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma: stando a quanto riferisce il portale britannico, l'evento in onore dello Special One dovrebbe tenersi tra il 4 e il 6 luglio. Bocciate, ad ogni modo, alcune ipotesi sulla location: soluzioni come il Colosseo o Piazza di Spagna presenterebbero problemi di carattere logistico, e sarebbero dunque da scartare.

(theathletic.com)

