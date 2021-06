Calciomercato Roma, dalla Spagna: per la porta spunta Neto. Agente già in Italia, sull'ex Fiorentina anche Inter e Milan

Fra le varie ipotesi che la Roma valuta per la porta, ci sarebbe anche quella di Neto, estremo difensore brasiliano già di Fiorentina e Valencia oggi in forza al Barcellona. Stando a quanto riferisce la versione online del quotidiano iberico, i giallorossi starebbero pensando di prenderlo in prestito in caso di partenza di Pau Lopez - a sua volta accostato nelle ultime ore ai blaugrana -. Sul classe '89 ci sarebbe però anche la concorrenza di Inter e Milan.

Non sono escluse novità relative al futuro di Neto nelle prossime ore: il suo agente si trova infatti già a Milano - indiscrezione lanciata già nella giornata di ieri - dove dovrebbe incontrare proprio i rappresentanti dei due club milanesi.

