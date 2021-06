Calciomercato Roma: fissato per i prossimi giorni un incontro con l'agente di Ibanez

Conferme sulle voci circolate nella serata di ieri, secondo cui uno dei partner degli agenti di Roger Ibanez fosse in procinto di arrivare in Italia. Nicolò Schira rilancia l'indiscrezione che vorrebbe appunto Giuliano Bertolucci attivo sul fronte Kaio Jorge e Felipe Anderson, ma anche pronto ad incontrare la Roma, con appuntamento già fissato nei prossimi giorni. Il procuratore sarebbe già atterrato a Milano.

The agent Giuliano #Bertolucci landed in Milano. He will talks with #Juventus and #ACMilan for #KaioJorge (his contract with #Santos expires in December). He will offer #FelipeAnderson (he could leave #WestHam) to #Lazio. Scheduled also a meeting with #ASRoma in the next days https://t.co/LSZCnL0mS2

