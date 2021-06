Rinnovo in vista per Mancini e Cristante, Kostic ipotesi concreta. E l'agente di Pastore assicura: "Non tornerà in Argentina"

Da Xhaka a Rui Patricio passando per Kostic e i rinnovi contrattuali: l'esterno serbo, come appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, è un'ipotesi concreta per la Roma e nell'affare potrebbe rientrare anche Cengiz Under. Attese novità anche sul fronte rinnovi di Pellegrini, Mancini e Cristante: per gli ultimi due, assistiti da Riso, è in programma un incontro per definire il prolungamento. Fuori dal progetto giallorosso, Javier Pastore "non tornerà in Argentina", fa sapere il suo agente.

Infine, convocato da Mourinho in anticipo rispetto ai compagni, Nicolò Zaniolo sarà a Trigoria già martedì.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

