Mancini rinnova, Pellegrini aspetta

La Roma è a lavoro per blindare i suoi giocatori migliori, ma Lorenzo Pellegrini continua ad attendere il rinnovo del proprio contratto. Il capitano giallorosso aveva fatto sapere che avrebbe discusso con Tiago Pinto al termine dell'Europeo, ma il fatto di aver dovuto dire addio al torneo per un infortunio non ha accelerato il processo. Pellegrini dal 1 al 31 luglio potrà utilizzare la propria clausola rescissoria da 30 milioni ma la sensazione è che non lo farà. La società pare stia aspettando di poterlo rinnovare nel prossimo esercizio finanziario, anche se queste lungaggini iniziano a far pensare. Diverso il discorso per Gianluca Mancini, che Pinto è pronto a blindare nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Il difensore dovrebbe arrivare a guadagnare 2,5 milioni più bonus. Anche per Cristante sembra tutto pronto per un rinnovo, così da accontentare l'agente Riso e discutere in serenità di un suo altro assistito, Gollini. Infine anche Darboe si prepara a rinnovare fino al 2026 con un ingaggio attorno ai 450mila euro a stagione.

(Il Messaggero)