Calciomercato Roma, l'Inter pensa a Mancini in caso di partenza di Skriniar

L'Inter continua a muoversi sul mercato e in attesa di capire quale sarà il futuro di Hakimi, o dove sarà visto che la partenza del terzino sembra essere una scelta obbligata, la società nerazzurra sembra muoversi sul fronte della difesa. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con l'agente Beppe Riso, che oltre che di due giocatori dell'Inter cura gli interessi anche di Gianluca Mancini della Roma. Marotta starebbe pensando al centrale giallorosso come possibile alternativa a una partenza di Skriniar, che stando alle ultime notizie non sarebbe incedibile sul mercato.

(gasport)