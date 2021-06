ESCLUSIVA LR24.IT - Conferme dell'entourage di Kostic. La Roma è una possibilità concreta. Il ventottenne serbo ha una quotazione che si aggira sui 35 milioni ma secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT il giocatore può arrivare nella capitale a cifre nettamente inferiori. Da sottolineare, il sondaggio dell'Eintracht Francoforte per Cengiz Under fatto nei giorni scorsi, giocatore che potrebbe entrare nella trattativa per Kostic.

