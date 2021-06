Zaniolo subito a Trigoria: perché Mourinho lo ha convocato prima degli altri

Estate di lavoro senza tregua per Nicolò Zaniolo, che dopo aver rinunciato al recupero lampo in vista dell'Europeo ah scelto di lavorare per farsi trovare pronto in vista del 6 luglio, giorno in cui a Trigoria inizierà il ritiro giallorosso. Il talento però tornerà nella Capitale con una settimana di anticipo rispetto ai compagni, visto che José Mourinho ha convocato Zaniolo prima dei compagni per cominciare subito a studiare il programma di lavoro insieme ai suoi collaboratori. Lo Special One considera il 22 giallorosso il vero colpo del mercato estivo e sembra non veder l'ora di poter lavorare con lui.

(corsport)

