Ag. PASTORE a LR24: «Non so dove giocherà Javier, ma non tornerà in Argentina»

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Ore calde per il mercato della Roma, che lavora alle uscite per poter regalare a Josè Mourinho una rosa più funzionale alle sue esigenze. Fra gli esuberi presenti nell'organico si parla ormai da mesi del futuro di Javier Pastore, contratto in scadenza nel 2023. Contattato dalla redazione de LaRoma24.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni il procuratore del trequartista argentino, Marcelo Simonian. Queste le sue parole:

«Non so ancora dove andrà a giocare Javier. Di certo non andrà al Talleres e in generale non tornerà in Argentina».

Escluso dunque un ritorno in patria, almeno nella prossima sessione di mercato, del Flaco. L'opzione più concreta per lui appare dunque quella di un approdo in MLS.

LR24