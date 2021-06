Pastore si allena da solo a Miami. Risolve con la Roma e poi torna negli Usa?

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Javier Pastore anche in vacanza lavora per rimettersi in forma e tornare di nuovo ad essere protagonista. L'argetino è a Miami e si allena ogni mattina in spiaggia (corsa) e in palestra. Vorrebbe tornare a scendere in campo con continuità, un anno dopo l’operazione all’anca. Per questo quando tornerà in Italia parlerà con la società e si cercherà di trovare un accordo. La base è quella di una risoluzione del contratto con buonuscita, visto che Pastore è ancora per due anni a libro paga. La possibilità di tornare in Argentina c’è (Talleres ma anche Boca), così come c’è la possibilità di andare negli Stati Uniti, anche se offerte ufficiali non sono ancora arrivate, né a lui né alla Roma. E chissà che non possa esserci la Florida proprio nel suo futuro, vista la presenza come calciatore / dirigente (Inter Miami di Beckham e Miami City) del suo amico Blaise Matuidi. Per il compleanno di Pastore erano a cena insieme (con Dybala) e magari avranno anche parlato di calcio…

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE