DI GIOVAMBATTISTA: "Anomala la situazione di Pellegrini" - PALIZZI: "Kostic? Più pronto rispetto a Kluivert o Under"

L’idea Sergio Ramos sembra ormai sfumata, visto che per lui si parla di altri lidi come Manchester o Parigi. Sulla questione Pellegrini a breve si aprirà la finestra della clausola e ancora non si vede il rinnovo. La situazione mi pare un po’ anomala (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ho capito quale sia la strategia della Roma su Dzeko. Nonostante i 35 anni si parla di lui alla Juventus, ma il bosniaco risolverebbe molti problemi anche ai giallorossi. Ramos se lo può permettere solo un club come il PSG o il Manchester United. Per Pellegrini io credo ci sia la volontà di trovare una quadratura e continuare ad averlo in squadra. A centrocampo lui è un ottimo calciatore e la Roma fa bene a prolungare il suo contratto, anche perché andarne a prendere un altro mi pare difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma può perdere Pellegrini a 30 milioni con la clausola, ma il numero 7 per me non vale più di quella cifra. Economicamente la Roma se lo vende a quella cifra ha fatto un grande colpo, ma tecnicamente e a livello di qualità è una perdita (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Inter e Juventus qualora non dovessero riuscire a prendere un centravanti forte e giovane alla fine si presenteranno dalla Roma per trattare Edin Dzeko (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Spovort e News)

Kostic? Ha fatto cose importanti quest'anno, sicuramente può dare qualcosa in più rispetto a Kluivert o Under. È sicuramente un giocatore più pronto (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Icardi? I numeri sono numeri. Te lo devi prendere proprio perché non lo vuole nessuno... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 104.5)