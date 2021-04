Vigilia di Roma-Bologna. Fonseca: "Il mio futuro non è importante, sono focalizzato sul presente". Mkhitaryan torna tra i convocati

Vigilia di Roma-Bologna. La squadra di Fonseca dopo la vittoria in casa dell'Ajax, nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, si prepara a tornare in campo contro gli uomini di Mihajlovic. I tre punti saranno fondamentali per i giallorossi, visto che la corsa per un posto alla prossima Champions League sembra essere ancora aperta. Il tecnico portoghese cercherà di ripetere la prestazione vista in Europa League, anche se la Serie A è una competizione molto differente come ricordato dallo stesso Fonseca: "Come ho detto prima della partita con l'Ajax, siamo stati quasi sempre per tutta la stagione tra le prime quattro in classifica, dentro l'obiettivo in campionato. E' importante dire che sono mancati giocatori importanti e abbiamo lasciato le prime quattro posizioni. La Serie A è una competizione lunga con tante partite, mentre in Europa League, dopo la fase di gruppo, sono partite ad eliminazione diretta. La verità è che in una competizione lunga si può sbagliare di più. Se non ci sono giocatori importanti, è troppo difficile". Arrivano buone notizie intanto sul fronte degli infortunati, dove Mkhitaryan torna nella lista dei giocatori convocati. Niente da fare invece per Smalling, che non sarà convocato per la partita di domani e che rischia di saltare anche la gara di ritorno contro l'Ajax.

