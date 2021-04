AGRESTI: «Conta l'Europa League» - ORSI: «Il problema della Roma? Nemmeno Fonseca lo sa...»

Priorità all'Europa League e abbandonare ogni pretesa in campionato? La Roma si avvicina al match con il Bologna ma la testa non può che andare al ritorno con l'Ajax di giovedì prossimo. "In questo momento per la Roma conta l'Europa League, è l'unico modo per poter arrivare in Champions e dare un senso alla stagione", sottolinea Stefano Agresti.

Resta il rammarico per gli scontri diretti persi in campionato. "Batti l’Ajax e non riesci a vincere una partita con una big italiana? Non è possibile, sono sicuro che per questo Fonseca ci perde anche il sonno", il pensiero di Fernando Orsi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ci si deve abituare al tran-tran della città. Gli spifferi di Trigoria c’erano già ai tempi miei, non sono una novità. Alcuni lo fanno per sentirsi importante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Qual è la vera Roma lo sa nemmeno Fonseca. Batti l’Ajax e non riesci a vincere una partita con una big italiana? Non è possibile, sono sicuro che per questo Fonseca ci perde anche il sonno. C’è un problema, ma non si riesce a capire quale (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Almeno in Europa League la Roma ci deve entrare, deve dare comunque dignità al suo cammino in campionato. Poi se Fonseca decidesse di preservare qualcuno per l'Ajax ci sta (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In questo momento per la Roma conta l'Europa League, è l'unico modo per poter arrivare in Champions e dare un senso alla stagione. È ormai un dato acquisito il fatto che i giallorossi abbiano abbandonato ogni speranza in campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pau Lopez? Lo scenario di mercato intorno a lui è cambiato. La Roma vuole dare precedenza ad altri ruoli. (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)