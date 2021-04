Primavera, Roma-Fiorentina: match posticipato di un'ora per la ripetizione di alcuni test Covid

A Trigoria la Roma, reduce dalla sconfitta in casa del Genoa, ospita la Fiorentina di Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso, nella 18a giornata del campionato Primavera. I ragazzi di De Rossi, raggiunti in vetta in classifica dalla Sampdoria, sono chiamati ad una risposta.

Come fa sapere l'emittente di casa giallorossa, la partita è stata posticipata di un'ora, quindi fischio d'inizio alle 16.00 rispetto all'orario inizialmente previsto delle 15.00, a causa della ripetizione di alcuni test per il Covid-19.

(Roma Tv)