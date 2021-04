Roma, strategie tra Bologna e Ajax: spazio ai baby Calafiori e Reynolds?

Peres ci sarà, visto che in Europa League, giovedì prossimo, è squalificato. Spinazzola, invece, sarà costretto a saltare sia la sfida di domani, contro il Bologna, sia quella di giovedì prossimo, con l’Ajax. Ed allora tra i terzini titolari della Roma l’unico a disposizione per entrambi le partite sarà l’olandese Karsdorp, tra l’altro anche lui assente per squalifica nella partita d’andata contro gli olandesi. E allora l’enigma è: domani meglio farlo riposare o meno? La prudenza direbbe di sì, l’impellenza di puntare ancora al campionato farebbe propendere al no. Nel caso in cui Fonseca decida però di farlo riposare, l’allenatore portoghese ha solo due soluzioni e sono due giovanissimi: Calafiori e Reynolds. Con il Bologna potrebbe toccare proprio a uno di loro due (ci sarebbe in realtà anche Santon, ma Fonseca sembra oramai averlo messo da parte da un po'), con Karsdorp preservato per la sfida di ritorno con l’Ajax.

(gazzetta.it)