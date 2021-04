Spinazzola tenta il recupero per la difesa in emergenza

Quella contro l'Ajax è stata la notte delle rivincite. Di Fonseca, ma soprattutto di Pau Lopez e Ibanez. Alzi la mano chi non ha per un attimo rivisto materializzarsi lo spettro di Duisburg quando, la gara più attesa della scorsa stagione con il Siviglia, era finita dopo il primo tempo per gli errori del portiere e del brasiliano. Giovedì sono serviti 8 minuti in più ma il copione sembrava essere lo stesso. Soprattutto per Ibanez che ancora una volta aveva steccato l'appuntamento che conta, ma alla fine decisivo. Un gol, il secondo in stagione (l'altro era arrivato contro il Cluj), che potrebbe regalare alla Roma la semifinale di Europa League. Intanto per giovedì prossimo. Fonseca conta di recuperare Smalling (più Mkhitaryan, forse pronto già domani), ma c'è da pensare prima al Bologna. La parola d'ordine è non rischiare ma di certo, con 10 gare da disputare, non si può abbandonare tout-court il campionato. Spinazzola sarà valutato in giornata. Ieri uno scatto fotografico che lo ritraeva sul tapis-roulant ha lasciato sperare che non si tratti di una lesione ma di un semplice affaticamento. Da Trigoria filtra che la situazione è border-line e che potrà essere più chiara soltanto con gli esami strumentali.

(Il Messaggero)